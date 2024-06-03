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В Пензе полицейские задержали жителя Белгородской области, объявленного в федеральный розыск

16:20 | 03.06.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензе жителя Белгородской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе полицейские задержали жителя Белгородской области, объявленного в федеральный розыск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе несения службы по маршруту патрулирования на улице Измайлова полицейские заметили мужчину, который по приметам был схож с находящимся в розыске подозреваемым. При проведении проверочных мероприятий информация подтвердилась, гражданин был задержан и доставлен в УМВД России по городу Пензе. Задержанный оказался жителем Белгородской области 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина разыскивался за совершение на территории Белгородской области преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

«Житель Белгорода дал признательные показания и пояснил, что знал, что в отношении него возбуждено уголовное дело и ведется расследование, однако, несмотря на это, уехал в Пензу и проживал у родственников», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в отношении мужчины, который в настоящее время находится под стражей, проводится проверка на причастность к совершению краж на территории Пензы.

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