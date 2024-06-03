В Пензе возбуждено дело по факту кражи велосипеда у курьера службы доставки
Печать
Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи велосипеда курьера службы доставки, оставившего транспортное средство на стоянке вблизи торгового центра, возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Стоимость похищенного составила более 6 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.
В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается мужчина 1986 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
«Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято», — сказано в тексте.
В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.