В Пензе возбуждено дело по факту кражи велосипеда у курьера службы доставки Криминал

Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи велосипеда курьера службы доставки, оставившего транспортное средство на стоянке вблизи торгового центра, возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Стоимость похищенного составила более 6 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается мужчина 1986 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.