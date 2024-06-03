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В Пензе возбуждено дело по факту кражи велосипеда у курьера службы доставки

18:00 | 03.06.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту кражи велосипеда курьера службы доставки, оставившего транспортное средство на стоянке вблизи торгового центра, возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе возбуждено дело по факту кражи велосипеда у курьера службы доставки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость похищенного составила более 6 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается мужчина 1986 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Подозреваемый дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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