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Жительница Камешкирского района перевела на чужие счета около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

12:12 | 04.06.2024 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Жительница Камешкирского района Пензенской области перевела на чужие счета около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Камешкирского района перевела на чужие счета около 1,2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете объявление о возможности получения дополнительного дохода и оставила заявку со своими контактными данными, после чего с ней связался незнакомец, который предложил заработать на торгах и ввести реквизиты банковской карты.

«Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявительница оформила кредит. Затем женщина перечислила деньги на предоставленные собеседником банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, не получив прибыль от инвестиций, жительница Камешкирского района предприняла несколько попыток вывести свои денежные средства, однако они оказались безуспешными.

«Женщина поняла, что ее обманул мошенник», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

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