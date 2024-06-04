Жительница Пензы перевела мошенникам более 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения перевела мошенникам более 5 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница рассказала, что на ее сотовый телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что неизвестные лица оформили на ее имя несколько кредитов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленница убедила собеседницу самостоятельно оформить в нескольких банках кредиты на сумму более 2 млн. рублей и через терминал перевести деньги на счет, который она продиктовала.

«Также неизвестная убедила женщину продать свою квартиру, а деньги перевести на указанные ранее реквизиты. [...] Общий ущерб составил более 5 млн. рублей», — отмечается в тексте.

Из него следует, что предпринятые жительницей Пензы действия якобы должны были позволить ей «курировать Центральный банк и федеральные правоохранительные органы».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.