Житель Пензы осужден за применение насилия в отношении представителя власти Криминал

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. 33-летний житель Пензы признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 26 января 2024 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли в одно из заведений в Пензенском районе по сообщению о противоправном поведении двух мужчин в состоянии опьянения. В ответ на требования представителей власти прекратить незаконные действия и проследовать с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в связи с совершением административного правонарушения осужденный с приятелем попытался скрыться, а после того как их догнали, применил насилие к старшему полицейскому, ударив его ногой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина был судим за грабеж, угон, нанесение побоев, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

«Приговором суда с учетом наказаний по ранее вынесенным приговорам за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, и нанесение побоев ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.