В Пензенской области полицейские пресекли сбыт более 4 кг наркотиков Криминал

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Полицейские в Пензенской области пресекли сбыт более 4 кг наркотиков, доставленных на территорию региона супругами из Самары.

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«В ходе реализации оперативной информации ГУНК МВД России сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с автоинспекторами на 474 км федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе остановили автомобиль «Lada Granta» под управлением жителя Самары 1999 года рождения. Помимо мужчины в салоне машины находилась его супруга. Полицейские располагали сведениями о том, что граждане являются оптовыми наркокурьерами и везут крупную партию запрещенного вещества с целью дальнейшего сбыта на территории различных регионов России», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

«При досмотре их транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли из легковушки четыре обмотанных клейкой лентой пакета, в которых находилось множество мелких свертков с N-метилэфедроном общей массой более 4 кг, что в дальнейшем подтвердило проведенное исследование», — добавляется в пресс-релизе.

В нем указано, что в отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», в настоящее время они находятся под стражей.