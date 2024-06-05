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Жительница Пензы перевела мошеннику более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

14:07 | 05.06.2024 | Криминал

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Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы перевела мошеннику более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Пензы перевела мошеннику более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела в интернете заинтересовавшее ее объявление и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонил незнакомец, который предложил перечислить деньги на несколько банковских счетов для участия в торгах, а также оплатить «налог» и «комиссию».

«Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявительница перечислила необходимую сумму. Не получив прибыль от инвестиций, женщина поняла, что ее обманул мошенник. Общий размер ущерба составил более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.

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