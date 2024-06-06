В Сердобском районе мужчина лишился 750 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что по его счету происходят подозрительные операции, лишился 750 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собеседник убедил мужчину перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить свои сбережения. Будучи введенным в заблуждение, заявитель снял в банкомате свои сбережения и перечислил их на банковский счет, предоставленный звонившим. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества потерпевшему было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в пресс-релизе.