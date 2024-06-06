Арестован житель Белинского района, обвиняемый в убийстве женщины и покушении на убийство трех человек Криминал

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Суд по ходатайству следователя заключил под стражу жителя Белинского района Пензенской области, обвиняемого в убийстве женщины и покушении на убийство трех человек.

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«По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая 2024 года обвиняемый на почве длительной конфликтной ситуации в семье решил совершить убийство супруги и ее родственников. С этой целью он пришел к дому матери супруги в селе Балкашино Белинского района. Вооружившись приисканным на месте топором, он зашел в дом, где нанес им несколько ударов по голове матери супруги. От полученных телесных повреждений 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый тем же топором нанес несколько ударов сожителю погибшей женщины и сестре супруги. Умысел не был доведен до конца, поскольку фигурант решил, что потерпевшие скончались от полученных ранений, и покинул место происшествия. Его супруге удалось убежать из дома. Через некоторое время обвиняемый нашел женщину на улице, где нанес ей удар ножом в область живота и продолжил избивать ногами. Увидев подъезжающую служебную автомашину сотрудников полиции, мужчина скрылся с места преступления», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР Пензенской области.

В нем добавляется, что трое пострадавших были доставлены в больницу для оказания им квалифицированной медицинской помощи.

«Благодаря эффективному взаимодействию следователей с сотрудниками органов внутренних дел фигурант был задержан через несколько часов в одном из неэксплуатируемых административных зданий на территории села. В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.