До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, забравшей чужие деньги из лотка банкомата Криминал

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Пензы, которая забрала чужие деньги из лотка банкомата.

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«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась местная жительница 1988 года рождения. Заявительница сообщила, что хотела в банкомате снять со своей банковской карты наличные. После того, как банкомат выдал карту, женщина, не дождавшись выдачи купюр, забрала пластик и ушла. Деньги остались в лотке банкомата. Когда женщина вернулась за наличными, их уже не было. Полицейскими установлено, что денежные средства забывчивой пензячки присвоила местная жительница 1972 года рождения. Подойдя к банкомату, она обнаружила оставленные в лотке 45 тыс. рублей и забрала их», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что деньги потратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. [...] В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.