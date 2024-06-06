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До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, забравшей чужие деньги из лотка банкомата

16:39 | 06.06.2024 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жительнице Пензы, которая забрала чужие деньги из лотка банкомата.

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, забравшей чужие деньги из лотка банкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась местная жительница 1988 года рождения. Заявительница сообщила, что хотела в банкомате снять со своей банковской карты наличные. После того, как банкомат выдал карту, женщина, не дождавшись выдачи купюр, забрала пластик и ушла. Деньги остались в лотке банкомата. Когда женщина вернулась за наличными, их уже не было. Полицейскими установлено, что денежные средства забывчивой пензячки присвоила местная жительница 1972 года рождения. Подойдя к банкомату, она обнаружила оставленные в лотке 45 тыс. рублей и забрала их», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что деньги потратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. [...] В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

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