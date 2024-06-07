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Житель Каменки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство мужчины

15:00 | 07.06.2024 | Криминал

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Каменка, 7 июня 2024. PenzaNews. Наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 43-летнему жителю города Каменки Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Каменки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 10 февраля 2024 года в городе Каменке осужденный распивал спиртное в своей квартире в компании мужчин, с которыми познакомился в тот же день. В процессе общения и совместного употребления алкоголя между ним и одним из гостей произошел конфликт. В ночное время мужчины уехали с целью дополнительного приобретения спиртного, хозяин квартиры остался дома. Спустя несколько минут в дверь начал стучать потерпевший, требуя, чтобы хозяин открыл ее. Осужденный, взяв нож, открыл дверь и нанес им один удар в область груди потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что смерть 32-летнего мужчины наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства злоумышленник по ходатайству следователя содержался под стражей. Вину в совершении убийства он признал. Ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, угрозу убийством и побои», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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