Жительница Пензенской области по совету незнакомца оформила кредиты и перевела более 1 млн. рублей на чужой счет Криминал

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1983 года рождения по совету незнакомца оформила кредиты на сумму более 1 млн. рублей и перевела все деньги на чужой счет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на ее имя, после чего предложил собеседнице «опередить» злоумышленников и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина в двух банках оформила кредиты на сумму более 1 млн. рублей. После этого сельчанка перечислила все деньги на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».