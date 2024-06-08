В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера Криминал

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Суд в Пензе удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого в покушении на насильственные действия сексуального характера.

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«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего гражданина Республики Таджикистан, пытавшегося совершить преступление насильственного характера в отношении 18-летней девушки на одной из улиц города Пензы в ночное время. Ему предъявлено обвинение в покушении на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ). [...] Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.