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В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера

09:45 | 08.06.2024 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Суд в Пензе удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого в покушении на насильственные действия сексуального характера.

В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 31-летнего гражданина Республики Таджикистан, пытавшегося совершить преступление насильственного характера в отношении 18-летней девушки на одной из улиц города Пензы в ночное время. Ему предъявлено обвинение в покушении на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ). [...] Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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