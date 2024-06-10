Житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход Криминал

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. 60-летний житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что в апреле 2024 года в сети интернет обнаружил рекламу о дополнительном заработке путем инвестирования денежных средств. Пензенец зарегистрировался на торговой платформе, после чего с ним связался неизвестный. Он представился менеджером брокерской компании и пояснил, что будет его куратором», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям незнакомца, житель Пензы перевел на чужой счет 23 тыс. рублей.

«Через некоторое время «куратор» сообщил, что на счету у заявителя скопилось более 1 млн. рублей и для того, чтобы вывести деньги, необходимо оплатить комиссию в размере 1 млн. 700 тыс. рублей. Пензенец выполнил указания собеседника и перевел деньги, которые одолжил у знакомых. После этого «куратор» перестал выходить на связь», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».