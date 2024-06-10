19:00:42 Понедельник, 10 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход

15:11 | 10.06.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. 60-летний житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в апреле 2024 года в сети интернет обнаружил рекламу о дополнительном заработке путем инвестирования денежных средств. Пензенец зарегистрировался на торговой платформе, после чего с ним связался неизвестный. Он представился менеджером брокерской компании и пояснил, что будет его куратором», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям незнакомца, житель Пензы перевел на чужой счет 23 тыс. рублей.

«Через некоторое время «куратор» сообщил, что на счету у заявителя скопилось более 1 млн. рублей и для того, чтобы вывести деньги, необходимо оплатить комиссию в размере 1 млн. 700 тыс. рублей. Пензенец выполнил указания собеседника и перевел деньги, которые одолжил у знакомых. После этого «куратор» перестал выходить на связь», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке В Лунинском районе ликвидирован лесной пожар
В Пачелмском районе легковой автомобиль насмерть сбил лося Из Белгородской области в Пензу прибыли 165 детей
В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера Житель Каменки приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама