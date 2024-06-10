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В Пензенской области 16-летний юноша осужден за участие в схеме обмана пожилых людей

17:25 | 10.06.2024 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. 16-летний юноша осужден в Пензенской области за совершение трех эпизодов мошеннических действий в отношении пожилых людей в крупном и значительном размерах.

В Пензенской области 16-летний юноша осужден за участие в схеме обмана пожилых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце января 2024 года 16-летний подросток решил заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, несовершеннолетний прибыл на такси в город Каменку, где в течение дня получал от пожилых граждан по месту их жительства денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В нем уточняется, что в общей сложности у потерпевших было похищено 990 тыс. рублей.

«Выполняя полученные инструкции организаторов мошеннической схемы, несовершеннолетний перевел наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив себе 50 тыс. рублей за услуги курьера», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что пенсионеры в возрасте 74-84 лет, пострадавшие от действий мошенников, стремились помочь родственникам избежать уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП.

«В ходе следствия имущественный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что приговор суда, которым несовершеннолетнему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, вступил в законную силу.

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