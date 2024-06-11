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В Пензе мужчина по совету мошенника оформил банковскую карту, с которой тот затем похитил более 900 тыс. рублей

14:21 | 11.06.2024 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. 59-летний житель Пензы по совету мошенника оформил новую банковскую карту, с которой впоследствии злоумышленник похитил более 900 тыс. рублей.

В Пензе мужчина по совету мошенника оформил банковскую карту, с которой тот затем похитил более 900 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявитель рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил о том, что на принадлежащем мужчине брокерском счету имеются денежные средства и собеседник готов помочь их вывести. Мужчина поверил словам звонившего и выполнил все его указания. Введенный в заблуждение пензенец оформил банковскую карту и активировал дистанционную демонстрацию экрана своего телефона. Затем по указанию звонившего мужчина со своих банковских карт перечислил более 900 тыс. рублей на вновь оформленную карту, с которой впоследствии денежные средства были переведены неизвестным лицом на неустановленные банковские счета», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления», — отмечается в тексте.

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