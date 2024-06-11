В Пензенской области группа лиц обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств Криминал

Пенза, 11 июня 2024. PenzaNews. Четыре человека, в том числе 17-летний подросток, в зависимости от роли каждого обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2023 года 17-летний подросток решил заработать денежные средства путем участия в деятельности по незаконному сбыту наркотиков. Выполнять роль «закладчика» вместе с ним несовершеннолетний предложил своему 29-летнему знакомому, тот согласился. В середине декабря прошлого года, получив информацию о месте нахождения на территории города Пензы «закладки», несовершеннолетний забрал наркотическое средство массой не менее 25 граммов, привез его по месту жительства, где совместно со вторым соучастником расфасовал наркотическое средство на более мелкие партии. Вдвоем они оборудовали более 10 новых тайников с наркотиком на территории города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что во время обустройства «закладок» подросток был задержан сотрудниками полиции, его знакомому удалось сбежать, однако позднее его тоже задержали.

«При задержании несовершеннолетний, испугавшись привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовно наказуемого деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, применил насилие в отношении сотрудника патрульно-постовой службы и угрожал ему ножом», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в результате эффективного взаимодействия следователей с полицейскими удалось установить лиц, доставивших обвиняемым оптовую «закладку» в Пензу, ими оказались двое мужчин в возрасте 41 года и 46 лет, которые были задержаны при силовой поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии.

«Сотрудниками полиции в одном из населенных пунктов Владимирской области установлено место производства и хранения наркотических средств с целью дальнейшего сбыта. В апреле 2024 года в ходе обыска жилого помещения, оборудованного двумя обвиняемыми под нарколабораторию, следователями и криминалистами изъято более 15,5 кг вещества, стеклянные колбы, канистры, электронные весы, защитные костюмы, которые использовались при производстве наркотических средств. Изъятые предметы и вещество направлены на экспертное исследование», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что четверо фигурантов, в том числе несовершеннолетний, заключены под стражу.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.