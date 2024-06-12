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В Пензенской области завершено расследование дела о незаконном обороте более 120 кг наркотических средств

10:08 | 12.06.2024 | Криминал

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Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Следователи следственной части СУ УМВД России по Пензенской области завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте более 120 кг наркотических средств, перед судом предстанут четверо обвиняемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензенской области завершено расследование дела о незаконном обороте более 120 кг наркотических средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, для организации производства запрещенных веществ злоумышленники приобрели дачный участок в сельской местности. Наркодельцы жили в частном доме, а в хозяйственной постройке оборудовали лабораторию. Необходимое сырье и инструкции они получали от анонимного работодателя бесконтактным способом. Двое из фигурантов занимались изготовлением наркотиков, еще двое — их распространением на территории нескольких регионов через тайники-закладки», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с региональными коллегами задержали подозреваемых.

«В ходе обыска изъято более 120 кг вещества, содержащего в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона, свыше 850 кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование и химические реактивы», — уточнила официальный представитель МВД России.

По ее словам, в настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», передано в суд для рассмотрения по существу.

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