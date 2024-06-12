В Пензе пенсионерка по совету мошенника перевела на новую банковскую карту 800 тыс. рублей и отдала ее незнакомцу Криминал

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. 80-летняя жительница Пензы по совету мошенника, который по телефону выдал себя за сотрудника правоохранительных органов, оформила в отделении банка новую карту, перевела на нее 800 тыс. рублей и передала ее незнакомцу, действовавшему под видом представителя финансового учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что таким образом пожилая женщина стремилась сохранить свои накопления, которые, как утверждал звонивший, якобы пытаются снять со счета по доверенности.

«Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».