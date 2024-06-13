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Мошенники выманили у пенсионера из Пензы более 900 тыс. рублей

11:12 | 13.06.2024 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Пенсионер из Пензы лишился более 900 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Мошенники выманили у пенсионера из Пензы более 900 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратился местный житель 1952 года рождения. Заявитель рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником Пенсионного фонда. Звонивший сообщил, что заявителю положены дополнительные выплаты от государства. Для этого необходимо продиктовать номер СНИЛС, что пенсионер и сделал», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что затем пенсионеру позвонил неизвестный, который предупредил пожилого мужчину о якобы предпринимаемой некими лицами попытке похитить его сбережения и предложил снять их самостоятельно, чтобы затем зачислить на «безопасный счет».

«Заявитель не понимал, что в обоих случаях ему звонили мошенники, и выполнил все их указания. Введенный в заблуждение пензенец, следуя инструкциям звонившего, через банкомат снял свои сбережения и перевел их на указанные злоумышленником счета. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб, причиненный действиями мошенников, составил более 900 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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