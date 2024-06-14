В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении 34-летнего жителя Пензы, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 6 июня 2024 года обвиняемый распивал спиртное с приятелем в доме по улице Тарханова в городе Пензе. Через некоторое время потерпевший ушел в магазин, по его возвращении между мужчинами произошла драка, в ходе которой обвиняемый нанес знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. 46-летний мужчина скончался в больнице 7 июня 2024 года от тупой сочетанной травмы груди и живота», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.