В Пензенской области женщина лишилась около 450 тыс. рублей в надежде заработать на маркетплейсе Криминал

Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. 37-летняя жительница Пензенского района Пензенской области лишилась около 450 тыс. рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе.

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«Сотрудниками полиции установлено, что женщине в мессенджере поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил заработок на известном маркетплейсе. Для получения прибыли было необходимо совершать покупки товара с последующим возвращением денежных средств с процентами. Для регистрации и дальнейшей работы неизвестный предложил перечислить денежные средства на виртуальный счет личного кабинета. Поверив куратору по маркетплейсу и прослушав его инструкции, заявительница беспрекословно выполнила все указания. В итоге женщина перевела на виртуальный счет денежные средства в сумме около 450 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что женщина ожидала поступления вознаграждения, превышающего затраты, однако этого не произошло, в связи с чем она обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.