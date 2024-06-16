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Жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей при попытке заработать на криптовалюте

09:43 | 16.06.2024 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. 36-летняя жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников при попытке заработать на криптовалюте.

Жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей при попытке заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница рассказала, что в январе текущего года ей в мессенджере от неизвестного пользователя поступило предложение о дополнительном заработке путем продажи и покупки криптовалюты. Затем потерпевшей позвонила девушка, и, следуя ее инструкциям, заявительница зарегистрировалась на одной из торговых платформ в сети интернет, где открыла счет, на который перевела около 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого женщине позвонил «аналитик платформы», который попросил ее пополнить баланс своего кошелька.

«В итоге потерпевшая перевела более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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