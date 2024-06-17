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Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому

17:28 | 17.06.2024 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. 36-летний житель Каменки Пензенской области обвиняется в причинении смерти 51-летнему знакомому.

Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 июня 2024 года обвиняемый в компании знакомых, среди которых был потерпевший, распивал спиртное. Через некоторое время обвиняемый высказал потерпевшему несколько претензий, в том числе по поводу того, что тот часто не выходит на работу, на этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту один удар ножом в область груди справа. После причинения телесного повреждения обвиняемый предложил потерпевшему вызвать скорую медицинскую помощь, однако тот отказался. Мужчина скончался вечером того же дня от полученного ранения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину он признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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