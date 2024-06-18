В Пензе молодая женщина перевела мошенникам более 1 млн. рублей в надежде заработать на фондовом рынке Криминал

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. 22-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенников и лишилась более 1 млн. рублей в надежде заработать на фондовом рынке.

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«Девушка рассказала, что в начале мая текущего года на ее телефон позвонил неизвестный и представился менеджером газодобывающей компании. Звонивший предложил пензячке заработок на инвестициях. Девушка согласилась. Затем собеседник отправил ей ссылку, по которой заявительница перешла и зарегистрировалась, пополнив баланс личного кабинета на 10 тыс. рублей. После этого с девушкой связался мужчина, который представился куратором по обучению игроков на фондовом рынке и предложил девушке увеличить баланс на 30 тыс. рублей. Заявительница выполнила указания звонившего. На тот момент она не догадывалась, что общается с мошенниками. Затем под предлогами увеличения дохода от вкладов девушка несколькими переводами внесла более 1 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после безуспешных попыток вывести деньги со счета женщина обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении преступления», — сказано в пресс-релизе.