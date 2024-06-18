Житель Пензенской области подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну Криминал

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

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«Установлено, что злоумышленник, осуществляя трудовую деятельность на одном из производственных предприятий Пензенской области, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, от имени предприятия заключил субподрядный контракт на выполнение работ по монтажу и пусконаладке технических средств охраны с организацией, не имеющей лицензии на обработку сведений, составляющих государственную тайну. В указанном договоре содержались охраняемые законом сведения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено следственным отделом УФСБ.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.