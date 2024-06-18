Жительница Пензы осуждена за дачу взятки в размере 770 тыс. рублей за предоставление места для захоронения на Ново-Западном кладбище Криминал

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Жительница Пензы, работавшая в сфере оказания ритуальных услуг, осуждена за дачу взятки в размере 770 тыс. рублей сотруднику городского управления ЖКХ за предоставление места захоронения на Ново-Западном кладбище.

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«Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года к осужденной, работавшей в сфере оказания ритуальных услуг, обратился житель города Пензы для решения вопроса предоставления места захоронения на Ново-Западном кладбище в случае смерти его близкой родственницы. Мужчина передал ей денежные средства, однако о дальнейших преступных намерениях женщины осведомлен не был», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что женщина, рассчитывая на денежное вознаграждение за положительное решение вопроса, решила дать взятку сотруднику отдела благоустройства городской среды и контроля захоронений управления ЖКХ Пензы за предоставление места захоронения на Ново-Западном кладбище, при этом она достоверно знала, что законных оснований для погребения там родственницы обратившегося нет.

«26 января 2024 года женщина передала должностному лицу взятку в размере 770 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий — предоставление места захоронения на Ново-Западном кладбище. После передачи незаконного вознаграждения она была задержана правоохранителями. В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя в обеспечительных целях арестованы денежные средства осужденной на сумму более 250 тыс. рублей. Вину в совершении инкриминируемого деяния она признала», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что суд признал жительницу Пензы виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.