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В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков у межрегионального курьера

14:04 | 18.06.2024 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Полицейские в Пензенской области изъяли крупную партию наркотиков у межрегионального курьера, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков у межрегионального курьера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю на оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области был задержан уроженец одной из соседних республик 1996 года рождения. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в колесе, находившимся в багажном отделении личного автомобиля гражданина, таблетки в количестве 500 штук и вещество белого цвета. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Результаты химического исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области, показали, что представленное вещество является наркотическим средством — экстази, мефедроном массой 100 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый бесконтактным способом забрал наркотики из тайника в Саратовской области, после чего разложил их по пакетам и планировал сбыть на территории Пензенской области.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в тексте.

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