Житель Шемышейского района осужден за незаконный вылов рыбы Криминал

Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. 44-летний житель Шемышейского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в начале мая 2024 года в период нереста мужчина выловил из реки Узы двух сомов, тем самым причинив водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерб на сумму 3,7 тыс. рублей.

«При этом он использовал надувную лодку с веслами и запрещенное орудие лова — перемет длиной 30 метров, оснащенный 8 рыболовными крючками», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что мужчина признал свою вину и возместил причиненный преступлением ущерб.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, приговором суда надувная лодка с веслами конфискована в доход государства, а запрещенное орудие лова постановлено уничтожить. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.