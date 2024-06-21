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В Каменском районе мужчина бросил кусок замороженного мяса в голову супруги, возбуждено уголовное дело

11:00 | 21.06.2024 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1975 года рождения бросил кусок замороженного мяса в голову супруги, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Каменском районе мужчина бросил кусок замороженного мяса в голову супруги, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что ее супруг злоупотребляет спиртными напитками. Женщина переживает за состояние здоровья мужчины и не одобряет его образ жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, когда жена в очередной раз сделала замечание мужу, между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина бросил замороженное мясо в голову женщины.

«После этого она обратилась за помощью в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, дал признательные показания.

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