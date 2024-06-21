Три человека задержаны в Пензенской области в рамках уголовного дела об обмане престарелых граждан Криминал

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Три человека — житель Омской области 1989 года рождения и двое жителей Тюменской области 1988 и 1992 годов рождения — задержаны в Пензенской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«По версии полиции, сообщники приехали на территорию Пензенской области с целью осуществления противоправной деятельности и проживали в арендованном жилье. Злоумышленники под видом представителей ветеранской организации приходили в квартиры престарелых граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны, и убеждали их в том, что им по одной из государственных программ положен специализированный медицинский прибор. При этом они предоставляли недостоверную информацию о полезных для здоровья свойствах аппарата. Для его получения, отмечали мошенники, необходимо было оплатить лишь небольшую комиссию в размере 15 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в результате введенные в заблуждение пенсионеры приобретали указанную продукцию по цене, в несколько раз превышавшую рыночную.

«С июля 2023 года по февраль 2024 года жертвами аферистов стали 40 жителей Пензенской области, которым был причинен ущерб на общую сумму свыше 400 тыс. рублей. Подозреваемые дали признательные показания. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.