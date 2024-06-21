В Кузнецке женщина подозревается в незаконном получении маткапитала Криминал

Кузнецк, 21 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по городу Кузнецку Пензенской области установили причастность жительницы Ульяновской области 1976 года рождения к незаконному получению материнского капитала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что данная гражданка представила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области, получив тем самым социальную выплату — материнский капитал, предназначенный для поддержки семей, имеющих детей. Сумма выплаты составила почти 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания.

«Она рассказала, что похищенные денежные средства потратила на собственные нужды», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».