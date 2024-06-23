В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 июня 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1960 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются похитить денежные средства, лишилась более 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший предложил собеседнице «опередить» злоумышленников и перевести деньги на «безопасный счет».

«Заявительница сняла более 600 тыс. рублей и перечислила их на банковский счет, предоставленный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».