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Пензенец похитил у матери телевизор и продал его незнакомцу, возбуждено уголовное дело

11:35 | 24.06.2024 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2002 года рождения похитил у своей матери телевизор и продал его незнакомцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Пензенец похитил у матери телевизор и продал его незнакомцу, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1956 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры похитили телевизор. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын женщины, [...] который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное имущество он продал незнакомцу. Размер ущерба составил более 11 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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