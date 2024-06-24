Пензенец похитил у матери телевизор и продал его незнакомцу, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2002 года рождения похитил у своей матери телевизор и продал его незнакомцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1956 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры похитили телевизор. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын женщины, [...] который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное имущество он продал незнакомцу. Размер ущерба составил более 11 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.