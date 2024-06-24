Жительница Никольского района лишилась более 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1959 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который сообщил ей, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 300 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, женщина оформила кредит. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила более 300 тыс. рублей на банковскую карту, предоставленную злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».