До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой Криминал

Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1992 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 8 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что в приложении банка увидела списание денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен пензенец, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».