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До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой

13:36 | 24.06.2024 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1992 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 8 тыс. рублей.

До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что в приложении банка увидела списание денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен пензенец, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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