17:30:24 Вторник, 25 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Колышлейского района лишилась около 1,2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

10:01 | 25.06.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцами, которые представились сотрудниками силовых структур и сообщили, что мошенники на ее имя пытаются оформить кредит, а деньги планируют перечислить в поддержку запрещенных организаций, лишилась около 1,2 млн. рублей.

Жительница Колышлейского района лишилась около 1,2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» злоумышленники посоветовали женщине перечислить свои сбережения на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонивших, женщина перечислила почти 1,2 млн. рублей личных сбережений на банковский счет, предоставленный собеседниками. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Реальный срок грозит жителю Пензы, который оплатил покупки найденной банковской картой В Пензе мужчина похитил микроволновую печь из арендуемой квартиры
В Пензе водитель «Nissan Almera» сбил мужчину В Пензе водитель электровелосипеда госпитализирован после столкновения с «Москвичом»
В Кузнецке мужчина госпитализирован после опрокидывания мотоцикла До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама