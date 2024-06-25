Жительница Колышлейского района лишилась около 1,2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцами, которые представились сотрудниками силовых структур и сообщили, что мошенники на ее имя пытаются оформить кредит, а деньги планируют перечислить в поддержку запрещенных организаций, лишилась около 1,2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» злоумышленники посоветовали женщине перечислить свои сбережения на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонивших, женщина перечислила почти 1,2 млн. рублей личных сбережений на банковский счет, предоставленный собеседниками. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».