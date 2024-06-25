В Пензе мужчина похитил микроволновую печь из арендуемой квартиры Криминал

Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит мужчине, который похитил микроволновую печь из арендуемой квартиры в Пензе.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о пропаже бытовой техники в полицию обратился владелец жилища.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен квартирант 1996 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенную микроволновую печь он сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды. Размер ущерба составил более 4 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.