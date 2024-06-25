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Житель Пензы после телефонного общения с мошенником лишился 4,5 млн. рублей

14:48 | 25.06.2024 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники оформили на его имя кредит, лишился 4,5 млн. рублей.

Житель Пензы после телефонного общения с мошенником лишился 4,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник убедил собеседника, что «для сохранения денег» ему необходимо самостоятельно получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, оформил кредит на сумму около 4 млн. рублей. Затем потерпевший через терминал перечислил все денежные средства на банковский счет, предоставленный собеседником. Заявитель также перечислил личные сбережения на указанный банковский счет. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 4, 5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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