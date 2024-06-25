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Реальный срок грозит жителю Пензы, который оплатил покупки найденной банковской картой

15:19 | 25.06.2024 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1987 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 17 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Пензы, который оплатил покупки найденной банковской картой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась девушка, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен пензенец, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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