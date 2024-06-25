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В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки предстанут перед судом за угон автомобиля

18:03 | 25.06.2024 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних девушек в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки предстанут перед судом за угон автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в октябре прошлого года в рабочем поселке Земетчино обвиняемые решили совершить угон автомашины «ВАЗ-210930», принадлежащей отчиму одной из них. С этой целью несовершеннолетняя забрала в квартире по месту жительства ключи от автомашины, передала их своей подруге, которая села за руль. По пути движения на одной из улиц рабочего поселка несовершеннолетняя не справилась с управлением и допустила съезд легковой автомашины в кювет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что обе девушки состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

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