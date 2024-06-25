В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки предстанут перед судом за угон автомобиля Криминал

Пенза, 25 июня 2024. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух несовершеннолетних девушек в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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«По данным следствия, в октябре прошлого года в рабочем поселке Земетчино обвиняемые решили совершить угон автомашины «ВАЗ-210930», принадлежащей отчиму одной из них. С этой целью несовершеннолетняя забрала в квартире по месту жительства ключи от автомашины, передала их своей подруге, которая села за руль. По пути движения на одной из улиц рабочего поселка несовершеннолетняя не справилась с управлением и допустила съезд легковой автомашины в кювет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что обе девушки состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.