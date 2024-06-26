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Пензенец похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело

11:49 | 26.06.2024 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Житель Пензы похитил у своей матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Пензенец похитил у матери телевизор и сдал его в комиссионный магазин, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1956 года рождения. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры похитили телевизор. Сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен сын женщины 2002 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное имущество он сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Размер ущерба составил почти 9 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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