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Жительница Бековского района лишилась около 800 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

12:11 | 26.06.2024 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. 54-летняя жительница Бековского района Пензенской области после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась около 800 тыс. рублей.

Жительница Бековского района лишилась около 800 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице «опередить» злоумышленников и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, она сняла почти 800 тыс. рублей и перечислила эти средства на банковский счет, указанный мошенником. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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