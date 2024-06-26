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В Колышлейском районе женщина угрожала сыну убийством, возбуждено дело

13:13 | 26.06.2024 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. 38-летняя жительница Колышлейского района Пензенской области угрожала сыну убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе женщина угрожала сыну убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина устроила ссору с сыном, после чего схватила его за горло и стала душить, угрожая убийством. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что на совершение преступления ее толкнуло злоупотребление алкоголем. Причину конфликта злоумышленница так и не вспомнила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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