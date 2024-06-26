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В Городищенском районе подросток получил условный срок за хищение денег с использованием чужого банковского счета

17:45 | 26.06.2024 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 17-летнему жителю Городищенского района Пензенской области за хищение денег с использованием чужого банковского счета.

В Городищенском районе подросток получил условный срок за хищение денег с использованием чужого банковского счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 12 марта 2024 года несовершеннолетний в салоне маршрутного транспортного средства, двигавшегося из областного центра в город Городище, попросил у своей знакомой мобильный телефон. В мобильном приложении банка он оформил на имя потерпевшей два кредита на общую сумму 33 тыс. рублей. После этого подросток связался по телефону со своим знакомым, не осведомленным о его преступном умысле, перевел ему 29 тыс. рублей с банковской карты девушки и попросил его снять указанную сумму. Молодой человек в тот же день передал их осужденному, которыми последний распорядился по своему усмотрению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе расследования уголовного дела осужденный в полном объеме возместил потерпевшей материальный ущерб, свою вину он признал.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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