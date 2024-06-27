До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила более 16 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 27-летней жительнице Пензы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила более 16 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что по пути домой потеряла кошелек; по ее словам, она прошла обратно по пройденному маршруту, но пропажу не обнаружила.

«В результате проведенных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя пензячка. [...] Злоумышленница рассказала, что заметила на улице кошелек с деньгами. [...] Убедившись в отсутствии внимания посторонних лиц, она забрала находку себе. Денежные средства девушка потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.