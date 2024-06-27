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В Пензенской области предстанет перед судом житель Перми, обвиняемый в покушении на сбыт почти 2 кг наркотиков

13:01 | 27.06.2024 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. 55-летний житель Перми предстанет перед судом в Пензенской области по обвинению в покушении на незаконный сбыт почти 2 кг наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области предстанет перед судом житель Перми, обвиняемый в покушении на сбыт почти 2 кг наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, мужчина являлся межрегиональным курьером. Обвиняемый забрал упаковки с запрещенными веществами из «закладок» в Подмосковье и вез в Пензенскую область, где планировал оборудовать схроны с «синтетикой». Доставщика наркотиков задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с автоинспекторами и росгвардейцами», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при осмотре автомобиля полицейские обнаружили тайник, откуда было изъято 12 свертков из полимерного материала.

«По результатам исследования установлено, что внутри находился N-метилэфедрон массой около 2 кг», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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