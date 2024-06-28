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Молодой пензенец лишился более 1,7 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

10:05 | 28.06.2024 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. 24-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,7 млн. рублей.

Молодой пензенец лишился более 1,7 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, он оформил кредит в банке на сумму более 1,7 млн. рублей, пояснив сотруднику, что деньги необходимы для приобретения автомобиля. После этого заявитель перечислил деньги на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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