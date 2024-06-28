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Житель Тамалинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

11:37 | 28.06.2024 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1979 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Тамалинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Тамалинскому району с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1957 года рождения. Пенсионерка сообщила, что ее сын [...] угрожал ей убийством. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в день совершения преступления распивал спиртные напитки. Вернувшись домой, где проживает с матерью, он устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина взял триммер и стал угрожать женщине убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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