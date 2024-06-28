Житель Тамалинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Житель Тамалинского района Пензенской области 1979 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Тамалинскому району с заявлением о преступлении обратилась местная жительница 1957 года рождения. Пенсионерка сообщила, что ее сын [...] угрожал ей убийством. [...] Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в день совершения преступления распивал спиртные напитки. Вернувшись домой, где проживает с матерью, он устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина взял триммер и стал угрожать женщине убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.