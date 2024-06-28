Семеро жителей Пензенской области подозреваются в хищении продукции с промпредприятия на сумму более 1,25 млн. рублей Криминал

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями УМВД пресекли противоправную деятельность семерых жителей региона, подозреваемых в хищении в особо крупном размере продукции, изготавливаемой на одном из промышленных предприятий Пензы.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору осуществила хищение продукции, изготавливаемой на предприятии, с целью дальнейшего сбыта. Преступники задержаны сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области на месте совершения преступления. Сумма ущерба от противоправной деятельности составляет более 1 млн. 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту следственным управлением регионального УМВД возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.